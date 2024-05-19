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        Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan anne- oğul otobüsün altında kalıp yaralandı

        KAYSERİ'de, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile oğluna özel halk otobüsü çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 19:16 Güncelleme: 19.05.2024 - 19:20
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        Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan anne- oğul otobüsün altında kalıp yaralandı
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        KAYSERİ'de, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile oğluna özel halk otobüsü çarptı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otobüsün altından çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı'nda meydana geldi. Ebru A. (28) ile oğlu Selahattin A.'ya (10) yolun karşısına geçmeye çalışırken sürücüsü henüz öğrenilemeyen 38 AB 105 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ile oğlu otobüsün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yaralılar, otobüsün altından çıkarıldı. Anne ile oğlu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Galeri
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