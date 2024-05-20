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        Özel halk otobüsü yayalara çarptı; anne öldü, oğlu yaralandı

        KAYSERİ'de yolun karşısına geçerken özel halk otobüsünün çarptığı Ebru Abravcı (28) hayatını kaybetti, oğlu Selahattin Abravcı (10) ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 10:35 Güncelleme: 20.05.2024 - 10:40
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        Özel halk otobüsü yayalara çarptı; anne öldü, oğlu yaralandı
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        KAYSERİ'de yolun karşısına geçerken özel halk otobüsünün çarptığı Ebru Abravcı (28) hayatını kaybetti, oğlu Selahattin Abravcı (10) ise yaralandı.

        Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı'nda meydana geldi. M.C.Y. idaresindeki 38 AB 105 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Ebru Abavcı ile oğlu Selahattin’e çarptı. Anne ve oğlu, otobüsün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla otobüsün altından çıkarılan Ebru Abavcı ve oğlu, ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ebru Abravcı, gece saatlerinde hayatını kaybetti.

        Ebru Abravcı'nın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Selahattin Abravcı’nın ise yoğun bakım servisine alındığı bildirildi.

        Gözaltına alınan otobüs şoförü M.C.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Polisin, kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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