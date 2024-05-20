Oğluyla otobüs çarpan anne, kurtarılamadı (2)

Kayseri'de dün akşam yolun karşısına geçerken özel halk otobüsünün çarptığı Ebru Abravcı’nın (28) cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'na getirildi. Abravcı için burada kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Abravcı, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Abravcı'nın oğlu Selahattin Abravcı'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.