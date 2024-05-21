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        Sözleşmeli erin öldüğü kavga sanıklarına müebbet hapis istemi

        KAYSERİ'deSözleşmeli Er Turgut Uzun'un (28) hayatını kaybettiği, pazar esnafı Adem Oral'ın (36) yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin tutuklanan Nimet Taşdemir (48), oğlu Sıddık Can Taşdemir (22) ve amcaları Kerem Taşdemir (51) ile yaralanan Adem Oral ve ağabeyi Nuh Oral (37) hakkında 3 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 11:21 Güncelleme: 21.05.2024 - 11:25
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        Sözleşmeli erin öldüğü kavga sanıklarına müebbet hapis istemi
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        KAYSERİ'deSözleşmeli Er Turgut Uzun'un (28) hayatını kaybettiği, pazar esnafı Adem Oral'ın (36) yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin tutuklanan Nimet Taşdemir (48), oğlu Sıddık Can Taşdemir (22) ve amcaları Kerem Taşdemir (51) ile yaralanan Adem Oral ve ağabeyi Nuh Oral (37) hakkında 3 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Cinayeti işlediği iddia edilen Sıddık Can Taşdemir, "Ölen Turgut'u tanımıyorum. Amacım, babamı ve kendimi korumaktı" dedi.

        Olay, geçen yıl 30 Aralık'ta saat 10.00 sıralarında Kocasinan ilçesindeki Yeni Hal Kompleksi'nde meydana geldi. Pazarcı Nimet Taşdemir, oğlu Sıddık Can Taşdemir ve amcaları Kerem Taşdemir, meyve-sebze almak için geldikleri halde, aralarında husumet bulunan Adem Oral ile karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeğin kullanıldığı kavgada, Adem Oral'ın arkadaşı olan ve izninde Kayseri'ye gelen Sözleşmeli Er Turgut Uzun başından, Adem Oral ayaklarından yaralandı. Yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Turgut Uzun, hastanede hayatını kaybetti, Adem Oral tedavisi sonrası taburcu edildi. Çalışma başlatan polis, 3 şüpheliyi kentin farklı adreslerinde yakalayıp, gözaltına aldı. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonrası iddianame düzenledi. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Nimet Taşdemir, oğlu Sıddık Can Taşdemir ve amcaları Kerem Taşdemir hakkında 1 kez 'kasten adam öldürme' suçundan, 2 kez de 'kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan olmak üzere toplam 3'er kez müebbet hapis cezası istendi. Adem Oral ve ağabeyi Nuh Oral hakkında da Kerem, Sıddık Can ve Nimet Taşdemir'e karşı 'kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 3'er kez müebbet hapis cezası talep edildi.

        'MERMİM BİTMİŞTİ'

        İddianamede ifadesine yer verilen ve cinayeti işlediği iddia edilen Sıddık Can Taşdemir, "Karşı taraf, amcamın husumetlisidir. Karşı taraftan Adem Oral'ın kardeşi Nuh Oral, babamın oturduğu yerden arabanın kapısını açarak ona yumruk attı. Sonra çok ağır küfürler etti. Üzerini mont ile kapadığım tüfeği elime aldım ve araçtan aşağı indim. Olaydan hemen önce mermiyi sürdüm ve havaya ateş ettim. Bu sırada Adem Oral, aracından silah çekti. Silahı koltuğun arasına sıkışmıştı. Eline gelmedi. Sonra bıçağı alarak babamın üzerine yürüdü. Ben de bu sırada babamı korumak amacıyla Adem'in bulunduğu araca sıktım. Karşı tarafın asıl hedefi, Kerem amcamdı. Onu gördüklerinde silahı, Kerem amcama doğrulttular. Kerem amcam da karşılık verince mermisi bitti. Benim de mermim bitmişti. Adem yaralı halde bize ateş etmeye devam ediyordu. Ardından olay yerinden kaçtık. Ölen Turgut'u tanımıyorum. Amacım, babamı ve kendimi korumaktı" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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