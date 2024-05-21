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        Sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde sulama kanalına düşen Niyazi Öner (6), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 14:14 Güncelleme: 21.05.2024 - 14:20
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        Sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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        KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde sulama kanalına düşen Niyazi Öner (6), yaşamını yitirdi.

        Olay, sabah saatlerinde Pınarbaşı ilçesi Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Niyazi Öner sulama kanalının kenarında gezindiği sırada dengesini kaybederek suya düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu, Öner'in cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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