Sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Pınarbaşı ilçesi Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Niyazi Öner sulama kanalının kenarında gezindiği sırada dengesini kaybederek suya düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu, Öner'in cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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