Kayseri'de iki kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

KAYSERİ- Niğde yolunda, iki kamyonetin çarpıştığı kazada Serdar Gün (37) öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kayseri- Niğde yolu İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Serdar Gün idaresindeki 06 DH 0838 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyonet ile Mustafa Yıldırım Alparslan yönetimindeki 38 GF 206 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Ömer Gün, Yakup Gün ve Mustafa Mert Sağlam yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Serdar Gün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.