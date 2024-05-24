İş stresinden bunalan adliye çalışanları ritim topluluğu kurdu

KAYSERİ Adliyesi'nde çalışan aralarında yazı işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir, avukat ve infaz koruma memurlarının olduğu 21 kişi bir araya gelerek, Türkiye'nin ilk adliye ritim topluluğunu oluşturdu. Bugüne kadar hiçbir müzik ve ritim bilgisi olmayan kişilerden oluşan grup, kurulduktan 6 ay sonra kentteki cezaevleri ve adliye personeline konser verecek düzeye erişti.

Kayseri Adliyesi'nde çalışan aralarında yazı işleri müdürü, zabıt katibi ve mübaşirlerin olduğu bir grup bir araya gelerek Resen Ritim Topluluğu isimli bir grup kurdu. Sosyal medyada grubun videolarını paylaşması sonrası topluluğa avukat ve infaz koruma memurları da katıldı. 21 kişiden oluşan ve Türkiye'nin ilk adliye ritim topluluğu olma özelliği taşıyan grup mesai saatleri dışında adliye konferans salonunda çalışmalar yaparak, 6 ayda aralarında cezaevi ve adliye personeli olmak üzere topluluğa konser verebilecek düzeye erişti. Pek çok önemli davanın görüldüğü konferans salonunda iş yoğunluğunun stresini atan topluluk üyeleri daha büyük salonlarda konser verebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.