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        İş stresinden bunalan adliye çalışanları ritim topluluğu kurdu

        KAYSERİ Adliyesi'nde çalışan aralarında yazı işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir, avukat ve infaz koruma memurlarının olduğu 21 kişi bir araya gelerek, Türkiye'nin ilk adliye ritim topluluğunu oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 11:51 Güncelleme: 24.05.2024 - 11:55
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        İş stresinden bunalan adliye çalışanları ritim topluluğu kurdu
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        KAYSERİ Adliyesi'nde çalışan aralarında yazı işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir, avukat ve infaz koruma memurlarının olduğu 21 kişi bir araya gelerek, Türkiye'nin ilk adliye ritim topluluğunu oluşturdu. Bugüne kadar hiçbir müzik ve ritim bilgisi olmayan kişilerden oluşan grup, kurulduktan 6 ay sonra kentteki cezaevleri ve adliye personeline konser verecek düzeye erişti.

        Kayseri Adliyesi'nde çalışan aralarında yazı işleri müdürü, zabıt katibi ve mübaşirlerin olduğu bir grup bir araya gelerek Resen Ritim Topluluğu isimli bir grup kurdu. Sosyal medyada grubun videolarını paylaşması sonrası topluluğa avukat ve infaz koruma memurları da katıldı. 21 kişiden oluşan ve Türkiye'nin ilk adliye ritim topluluğu olma özelliği taşıyan grup mesai saatleri dışında adliye konferans salonunda çalışmalar yaparak, 6 ayda aralarında cezaevi ve adliye personeli olmak üzere topluluğa konser verebilecek düzeye erişti. Pek çok önemli davanın görüldüğü konferans salonunda iş yoğunluğunun stresini atan topluluk üyeleri daha büyük salonlarda konser verebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        'HİÇBİRİNİN MÜZİK EĞİTİMİ YOK'

        Resen Ritim Topluluğu Kurucusu ve Şefi Zabıt Katibi Emre Taştan (37), iş stresini ritim topluluğu sayesinde attıklarını söyleyerek, "Müzik topluluğu fikri benimdi. Adliye personelleri insanların medyadan görüp de çok şaşırdığı, olayların sürekli içindeler. Böyle olunca da arkadaşlar işin sıkıntısı ve bu olayların vermiş olduğu bunalımla pek fazla aktif sosyal hayatın içinde rol alamıyorlar. Bu nedenle ben böyle bir sosyal etkinlik oluşturmak istedim. Arkadaşların hiçbirinin müzik eğitimi yok. Zaten müzik ve ritim bilgisi olmayanlardan seçtim. Ama öyle bir hale geldi ki, şimdi birçok programda sahne alır hale geldik. Mesai saatleri dışında da çalışmalar yapıyoruz. Grubumuzun dışında da arkadaşlarımız çalışmalarımıza katılabiliyor. Kim gelirse bizim başımızın üstünde yeri var. Avukatlar, zabıt katibi ve yazı işleri müdürü gibi pek çok meslekten kişi var. Çalışmalarımızı yaptığımız salon pek çok önemi davanın ya da konferansların yapıldığı bir salon" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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