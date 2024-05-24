Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de sağanak; yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

        KAYSERİ'de, etkili olan sağanak nedeniyle yollarda araçlar mahsur kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 12:15 Güncelleme: 24.05.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de sağanak; yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de, etkili olan sağanak nedeniyle yollarda araçlar mahsur kaldı. Ekili tarım arazileri zarar görürken, bir Kur'an kursunu ise su bastı.

        Kayseri'de sabah saatlerinde başlayan sağanak kent genelinde etkili oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Kerkük Bulvarı'nda 3 araç, Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi Şehit Mehmet Erciyes Caddesi alt geçitte 2 araç mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgelere sevk edilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri, araç sürücülerini kurtardı. Kocasinan ilçesinde Tanpınar Kur'an Kursu’nu ise su bastı. Öğrenciler, içeride mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla Kur’an kursundaki öğrenciler tahliye edildi.

        Sağanak ayrıca ekili tarım arazilerine zarar verirken, cadde ve yollarda biriken suların tahliyesi için de ilçe ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Taksici katilinin cezası belli oldu!
        Taksici katilinin cezası belli oldu!
        Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
        Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı
        Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı
        'Süper' final!
        'Süper' final!
        Dehşet anı kamerada! TIR'ın dorsesi savruldu bir aileyi biçti!
        Dehşet anı kamerada! TIR'ın dorsesi savruldu bir aileyi biçti!
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Dikkat çektiği kazalar kendisini de hayattan kopardı!
        Dikkat çektiği kazalar kendisini de hayattan kopardı!
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        "Kendini affettirdi"
        "Kendini affettirdi"
        Kopya sitelerle servet elde ettiler
        Kopya sitelerle servet elde ettiler
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Harvard yönetimini protesto!
        Harvard yönetimini protesto!
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        Prof. Dr. Haluk Çokuğraş'dan kritik aşı karşıtlığı açıklaması
        Prof. Dr. Haluk Çokuğraş'dan kritik aşı karşıtlığı açıklaması
        Polemik kupa maçına taşındı
        Polemik kupa maçına taşındı

        Benzer Haberler

        Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, Kayseri'de konuştu:
        Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, Kayseri'de konuştu:
        İş stresinden bunalan adliye çalışanları ritim topluluğu kurdu
        İş stresinden bunalan adliye çalışanları ritim topluluğu kurdu
        Kayseri'de sağanak etkili oldu
        Kayseri'de sağanak etkili oldu
        Kayseri'de firari 5 FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kayseri'de firari 5 FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kayseri'de çakan şimşek Türkiye haritasına benzer şekil oluşturdu
        Kayseri'de çakan şimşek Türkiye haritasına benzer şekil oluşturdu
        Cinayete, trafik kazası süsü vermek isteyen 6 sanıktan biri: Ben, 'Kılına b...
        Cinayete, trafik kazası süsü vermek isteyen 6 sanıktan biri: Ben, 'Kılına b...