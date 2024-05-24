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        Kayseri'de 3 ayağı kesilmiş halde bulunan kedi öldü

        KAYSERİ'nin Develi ilçesinde bir kişi tarafından 3 ayağı kesilmiş halde bulunan sokak kedisi, götürüldüğü veteriner kliniğinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 14:32 Güncelleme: 24.05.2024 - 14:35
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        Kayseri'de 3 ayağı kesilmiş halde bulunan kedi öldü
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        KAYSERİ'nin Develi ilçesinde bir kişi tarafından 3 ayağı kesilmiş halde bulunan sokak kedisi, götürüldüğü veteriner kliniğinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Develi ilçesinde bir kişi, 2 gün önce 3 ayağı kesilmiş halde bulduğu sokak kedisinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kedinin tedavisi için durumu Kayseri Hayvanları Koruma Derneği'ne (KAYHAKDER) bildirdi. Alınan kedi, kent merkezindeki İstanbul Veteriner Kliniği'nde tedaviye alındı. Ancak kedi, 2 gün sonra öldü.

        Yapılan ilk incelemede kedinin ayaklarının bazı kişi ve kişilerce kesilmiş olabileceği ya da tarım aletine sıkıştığı ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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