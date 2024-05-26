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        Galatasaray'ın şampiyonluğu Kayseri'de de kutlandı

        Galatasaray'ın, Konyaspor'u 3-1'lik sonuçla mağlup ederek şampiyon oluşu Kayseri'de de kutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 22:15 Güncelleme: 26.05.2024 - 22:20
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        Galatasaray'ın şampiyonluğu Kayseri'de de kutlandı
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        Galatasaray’ın, Konyaspor'u 3-1'lik sonuçla mağlup ederek şampiyon oluşu Kayseri’de de kutlandı.

        Süper Lig'in 38'inci haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray müsabakayı 3-1’lik skorla kazandı. Galatasaray, ligin son haftasında 24'üncü şampiyonluğunu ilan ederken, Kayseri’de de sarı kırmızılı taraftarlar sokağa çıkarak şampiyonluğu kutladı. Bayraklarla, Cumhuriyet Meydanı’na çıkan taraftarlar, tezahüratlarda bulundu. Daha sonra Sivas Caddesi'nde araçlarla ve yaya olarak tur atan sarı kırmızılı taraftarlar oradan dağıldı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Galatasaray taraftarının kutlamaları

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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