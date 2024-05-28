Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Depremzede aileden fazla ücret aldığı iddia edilen taksiciye beraat

        KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinden Kayseri'ye gelmek isteyen depremzede aileyi fahiş fiyatla, 8 bin TL'ye taşıdığı iddia edilen taksi şoförü Ahmet O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 10:34 Güncelleme: 28.05.2024 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremzede aileden fazla ücret aldığı iddia edilen taksiciye beraat
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinden Kayseri'ye gelmek isteyen depremzede aileyi fahiş fiyatla, 8 bin TL'ye taşıdığı iddia edilen taksi şoförü Ahmet O. (55), 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılandığı davada, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Andırın ilçesinde oturan A.Y. (27) ile o dönem resmi nikahlı eşi olan M.A.A. (21), Kayseri'ye gitmek istedi. A.Y., geçen yıl 9 Şubat'ta taksi şoförü Ahmet O. ile 8 bin TL vererek, Kayseri'ye gitmek için anlaştı. Kayseri'ye gelen çift, daha sonra taksicinin kendilerinden fahiş fiyat aldıklarını öğrenince, durumu polise bildirdi. Şikayet sonrası Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş ile Kayseri arasında taksi ücretinin en fazla 6 bin 108 TL olabileceği tespit edildi. Ahmet O. hakkında 'Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlarda yararlanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        'SENİN HAKKIN 8 BİN LİRADIR'

        Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Ahmet O. ile şikayetçi taraf davanın karar duruşmasına katılmadı. İlk duruşmada üzerine atılan suçlamaları reddeden Ahmet O., "Müşteki ile 7 bin TL'ye anlaştık. Ancak kendisi, geçen yolculuk süresi ve bekleme süreleri sonrası bana, 'Senin hakkın 8 bin liradır' dedi ve hesabıma 8 bin lira gönderdi. 'Helali hoş olsun' tarzında laflar söyledi. Toplam kaç kilometre gezdiğimizi hatırlamıyorum" dedi.

        Mahkeme heyeti, sanık Ahmet O.'nun, ‘Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlarda yararlanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        İspanya, Filistin'i resmen tanıdı
        İspanya, Filistin'i resmen tanıdı
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        "Traktörle bana çarptı!" Komşuların tilki kavgası!
        "Traktörle bana çarptı!" Komşuların tilki kavgası!
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Icardi'den Dzeko'ya olay gönderme!
        Icardi'den Dzeko'ya olay gönderme!
        İsrail, Refah'ı hedef almayı sürdürüyor
        İsrail, Refah'ı hedef almayı sürdürüyor
        Rekor yakalama! Değeri 1 milyar TL!
        Rekor yakalama! Değeri 1 milyar TL!
        Bodrum'da evlendiler
        Bodrum'da evlendiler
        Heyelanda 2 binden fazla kişi toprak altında
        Heyelanda 2 binden fazla kişi toprak altında
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Cimbom kupalarını kaldırdı! İşte o anlar
        Cimbom kupalarını kaldırdı! İşte o anlar
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Şehre giriş ücreti 1 milyon euro kazandırdı
        Şehre giriş ücreti 1 milyon euro kazandırdı
        Dervişoğlu'ndan sokak köpekleri açıklaması
        Dervişoğlu'ndan sokak köpekleri açıklaması
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?

        Benzer Haberler

        Kayseri'de, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Kayseri'de, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Kayseri'de 35 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 35 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı
        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı
        İncesu Kamp Karavan Festivali yapıldı
        İncesu Kamp Karavan Festivali yapıldı
        AK Partili yöneticiler ve belediye başkanları istişare toplantısında buluşt...
        AK Partili yöneticiler ve belediye başkanları istişare toplantısında buluşt...
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa