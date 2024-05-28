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        Bakan Ersoy, Soğanlı Vadisi'nde incelemelerde bulundu

        KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Vadisi'ndeki Tahtalı ve Aziz Georgios kiliselerini ziyaret ederek, yapılan çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 13:58 Güncelleme: 28.05.2024 - 14:00
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        Bakan Ersoy, Soğanlı Vadisi'nde incelemelerde bulundu
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        KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Vadisi'ndeki Tahtalı ve Aziz Georgios kiliselerini ziyaret ederek, yapılan çalışmaları inceledi.

        Bakan Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Bakan Ersoy'u havalimanında il protokolü karşıladı. Bakan Ersoy buradan, Vali Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç eşliğinde bez bebekleri ile ünlenen Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Vadisi'ne geçti. Tahtalı Kilise ve Aziz Georgios Kilisesi’ni ziyaret eden Bakan Ersoy, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bez bebek üreten kadınlarla da bir araya gelen Bakan Ersoy'a, bez bebek hediye edildi.

        Bakan Ersoy, ziyaretlerin ardından Aksaray'a hareket etti.

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