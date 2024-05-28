2 kardeşten birini öldürüp, diğerini yaralayan sanığa müebbet ve 13 yıl hapis

KAYSERİ'de çocukların kavgası nedeniyle çıkan tartışmada Sedat Daşdemir'i (30) bıçaklayarak öldüren, kardeşi Ramazan Daşdemir'i de yaralayan Resul İbaokurgil (30), tutuklu yargılandığı davada müebbet ve 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 13 Aralık'ta saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Reisoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çocukların kavgası nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Resul İbaokurgil, Sedat Daşdemir ile kardeşi Ramazan Daşdemir'i bıçakladı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan, boğazına bıçak darbesi alan Sedat Daşdemir, kurtarılamadı. Ramazan Daşdemir ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Resul İbaokurgil ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlanarak dava açıldı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3’üncü duruşmasında sanık Resul İbaokurgil ve avukatı hazır bulunurken, şikayetçi ve tutuksuz sanıklar Vedat ve Ramazan Daşdemir kardeşler duruşmaya katılmadı.

Son sözleri sorulan sanık Resul İbaokurgil, “Onların üzerine koşmadım. Eve girdiğimde aracıma saldırdılar. ‘Arabanı yakarız’ dediler. Aracıma tekme attılar. Kafamda 2 tane sopa kırdılar. Aileme ve bana yapılan haksız bir saldırıyı defetmek için böyle bir şey yaptım. Keşke evime basmasalardı da böyle bir olay yaşanmasaydı” dedi.