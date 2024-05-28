Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        2 kardeşten birini öldürüp, diğerini yaralayan sanığa müebbet ve 13 yıl hapis

        KAYSERİ'de çocukların kavgası nedeniyle çıkan tartışmada Sedat Daşdemir'i (30) bıçaklayarak öldüren, kardeşi Ramazan Daşdemir'i de yaralayan Resul İbaokurgil (30), tutuklu yargılandığı davada müebbet ve 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 16:16 Güncelleme: 28.05.2024 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 kardeşten birini öldürüp, diğerini yaralayan sanığa müebbet ve 13 yıl hapis
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de çocukların kavgası nedeniyle çıkan tartışmada Sedat Daşdemir'i (30) bıçaklayarak öldüren, kardeşi Ramazan Daşdemir'i de yaralayan Resul İbaokurgil (30), tutuklu yargılandığı davada müebbet ve 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, geçen yıl 13 Aralık'ta saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Reisoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çocukların kavgası nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Resul İbaokurgil, Sedat Daşdemir ile kardeşi Ramazan Daşdemir'i bıçakladı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan, boğazına bıçak darbesi alan Sedat Daşdemir, kurtarılamadı. Ramazan Daşdemir ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Resul İbaokurgil ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlanarak dava açıldı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3’üncü duruşmasında sanık Resul İbaokurgil ve avukatı hazır bulunurken, şikayetçi ve tutuksuz sanıklar Vedat ve Ramazan Daşdemir kardeşler duruşmaya katılmadı.

        Son sözleri sorulan sanık Resul İbaokurgil, “Onların üzerine koşmadım. Eve girdiğimde aracıma saldırdılar. ‘Arabanı yakarız’ dediler. Aracıma tekme attılar. Kafamda 2 tane sopa kırdılar. Aileme ve bana yapılan haksız bir saldırıyı defetmek için böyle bir şey yaptım. Keşke evime basmasalardı da böyle bir olay yaşanmasaydı” dedi.

        Mahkeme heyeti, sanık Resul İbaokurgil’i, ‘kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına, Ramazan Daşdemir’e yönelik eylemi nedeniyle de ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan 13 yıl hapse çarptırıp tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, tutuksuz yargılanan Ramazan Daşdemir’e ise Resul İbaokurgil’e karşı eyleminden dolayı ‘kasten yaralama’ suçundan 3 ay 22 gün, kardeşi Vedat Daşdemir’e ise aynı suçtan 2 bin 240 TL para cezası verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        "Risk primimiz son 4 yılın en düşük seviyesinde"
        "Risk primimiz son 4 yılın en düşük seviyesinde"
        Küfürlü tezahürat için suç duyurusu!
        Küfürlü tezahürat için suç duyurusu!
        Milli voleybolcular business class dönecek
        Milli voleybolcular business class dönecek
        DSÖ ve UNICEF: Avrupa genelinde kızamık vakaları artıyor
        DSÖ ve UNICEF: Avrupa genelinde kızamık vakaları artıyor
        Kocaeli'de kardeş vahşeti: Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesti
        Kocaeli'de kardeş vahşeti: Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesti
        "Türkiye'den teklifler var"
        "Türkiye'den teklifler var"
        İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin'i resmen tanıdı
        İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin'i resmen tanıdı
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Sivas'ta yaşandı! Ayının saldırısından inekleri kurtardı!
        Sivas'ta yaşandı! Ayının saldırısından inekleri kurtardı!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Okulda korku dolu anlar: Veli sınıfı basıp öğretmene saldırdı
        Okulda korku dolu anlar: Veli sınıfı basıp öğretmene saldırdı
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        Ölüm anında kahramanlık hikâyesi
        Ölüm anında kahramanlık hikâyesi
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        Katliam gibi kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!
        Katliam gibi kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri

        Benzer Haberler

        Türkiye Okullar Arası Güreş Şampiyonası Kayseri'de başladı
        Türkiye Okullar Arası Güreş Şampiyonası Kayseri'de başladı
        Melikgazi Belediyesinden kentsel dönüşüm ihalesi
        Melikgazi Belediyesinden kentsel dönüşüm ihalesi
        Büyükşehir Belediyesinin enerji tasarrufu hamleleri sürüyor
        Büyükşehir Belediyesinin enerji tasarrufu hamleleri sürüyor
        Bakan Ersoy, Soğanlı Vadisi'nde incelemelerde bulundu
        Bakan Ersoy, Soğanlı Vadisi'nde incelemelerde bulundu
        Kayseri'de ilkokullar arası satranç turnuvası düzenlendi
        Kayseri'de ilkokullar arası satranç turnuvası düzenlendi
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Soğanlı Vadisi'nde ziyaretlerde bulundu
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Soğanlı Vadisi'nde ziyaretlerde bulundu