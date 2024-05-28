Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Öldürülen Edanur'un babası: Kısas istiyorum, kısas yoksa en ağır cezayı alsın

        KAYSERİ'de eski sevgilisi Edanur Çoban'ı (18) öldüren Gökhan Çatbaş'ın (22) yargılandığı davanın duruşmasında, baba Akın Çoban, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kısas mahkemesi yoksa, en ağır cezayı almasını istiyorum.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 16:42 Güncelleme: 28.05.2024 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öldürülen Edanur'un babası: Kısas istiyorum, kısas yoksa en ağır cezayı alsın
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de eski sevgilisi Edanur Çoban'ı (18) öldüren Gökhan Çatbaş'ın (22) yargılandığı davanın duruşmasında, baba Akın Çoban, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kısas mahkemesi yoksa, en ağır cezayı almasını istiyorum. Kısasa kısas varsa, kısas istiyorum. Eğer, yoksa hiçbir indirim maddesi uygulanmadan en ağır şekilde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını istiyorum" dedi.

        Olay, geçen yıl 13 Eylül'de saat 22.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde meydana geldi. Restoranda garson olarak çalışan Edanur Çoban, iş çıkışı evine giderken arkasından gelen eski sevgilisi Gökhan Çatbaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Çoban, pompalı tüfekle açılan ateşle yere yığılırken, Çatbaş kaçtı. Çoban, hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli Nevşehir'in Avanos ilçesi girişinde yakalanıp, tutuklandı. Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü'nü kazanan, üniversite eğitimi için restoranda garsonluk yapıp harçlık biriktirdiği belirtilen Çoban, memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde toprağa verildi. Gökhan Çatbaş hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

        Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Gökhan Çatbaş, tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, ölen Çoban'ın şikayetçi annesi Tuğba ile babası Akın Çoban ve avukatları, salonda hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu. Tutukluluk durumu hakkında sözleri sorulan sanık Gökhan Çatbaş, "Diyeceğim bir şey yok. Tahliyemi istiyorum" dedi.

        AKIL SAĞLIĞI RAPORU

        Edanur Çoban'ın şikayetçi babası Akın Çoban ise "Kısa süre önce umre ziyareti için Suudi Arabistan'a gittim. Orada da Cidde'yi ziyaret ettik. Cidde'de kısas mahkemeleri olduğunu gördük. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kısas mahkemesi yoksa, en ağır cezayı almasını istiyorum. Kısasa kısas varsa, kısas istiyorum. Eğer, yoksa hiçbir indirim maddesi uygulanmadan en ağır şekilde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını istiyorum" diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verilen sanık Gökhan Çatbaş'ın adli tıpa sevk edilip, akıl sağlığı raporu aldırılması için duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        "Risk primimiz son 4 yılın en düşük seviyesinde"
        "Risk primimiz son 4 yılın en düşük seviyesinde"
        Putin'den Batı'ya: Kimle oynadığınızı bilin
        Putin'den Batı'ya: Kimle oynadığınızı bilin
        Küfürlü tezahürat için suç duyurusu!
        Küfürlü tezahürat için suç duyurusu!
        Milli voleybolcular business class dönecek
        Milli voleybolcular business class dönecek
        DSÖ ve UNICEF: Avrupa genelinde kızamık vakaları artıyor
        DSÖ ve UNICEF: Avrupa genelinde kızamık vakaları artıyor
        Kocaeli'de kardeş vahşeti: Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesti
        Kocaeli'de kardeş vahşeti: Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesti
        "Türkiye'den teklifler var"
        "Türkiye'den teklifler var"
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Sivas'ta yaşandı! Ayının saldırısından inekleri kurtardı!
        Sivas'ta yaşandı! Ayının saldırısından inekleri kurtardı!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Okulda korku dolu anlar: Veli sınıfı basıp öğretmene saldırdı
        Okulda korku dolu anlar: Veli sınıfı basıp öğretmene saldırdı
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        Ölüm anında kahramanlık hikâyesi
        Ölüm anında kahramanlık hikâyesi
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri

        Benzer Haberler

        Hacılar'da YKS'ye katılacak öğrenciler yemekte moral buldu
        Hacılar'da YKS'ye katılacak öğrenciler yemekte moral buldu
        Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 14 yıl hapis cezası
        Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 14 yıl hapis cezası
        Türkiye Okullar Arası Güreş Şampiyonası Kayseri'de başladı
        Türkiye Okullar Arası Güreş Şampiyonası Kayseri'de başladı
        2 kardeşten birini öldürüp, diğerini yaralayan sanığa müebbet ve 13 yıl hap...
        2 kardeşten birini öldürüp, diğerini yaralayan sanığa müebbet ve 13 yıl hap...
        Melikgazi Belediyesinden kentsel dönüşüm ihalesi
        Melikgazi Belediyesinden kentsel dönüşüm ihalesi
        Büyükşehir Belediyesinin enerji tasarrufu hamleleri sürüyor
        Büyükşehir Belediyesinin enerji tasarrufu hamleleri sürüyor