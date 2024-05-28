Öldürülen Edanur'un babası: Kısas istiyorum, kısas yoksa en ağır cezayı alsın

KAYSERİ'de eski sevgilisi Edanur Çoban'ı (18) öldüren Gökhan Çatbaş'ın (22) yargılandığı davanın duruşmasında, baba Akın Çoban, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kısas mahkemesi yoksa, en ağır cezayı almasını istiyorum. Kısasa kısas varsa, kısas istiyorum. Eğer, yoksa hiçbir indirim maddesi uygulanmadan en ağır şekilde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını istiyorum" dedi.

Olay, geçen yıl 13 Eylül'de saat 22.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde meydana geldi. Restoranda garson olarak çalışan Edanur Çoban, iş çıkışı evine giderken arkasından gelen eski sevgilisi Gökhan Çatbaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Çoban, pompalı tüfekle açılan ateşle yere yığılırken, Çatbaş kaçtı. Çoban, hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli Nevşehir'in Avanos ilçesi girişinde yakalanıp, tutuklandı. Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü'nü kazanan, üniversite eğitimi için restoranda garsonluk yapıp harçlık biriktirdiği belirtilen Çoban, memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde toprağa verildi. Gökhan Çatbaş hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Gökhan Çatbaş, tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, ölen Çoban'ın şikayetçi annesi Tuğba ile babası Akın Çoban ve avukatları, salonda hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu. Tutukluluk durumu hakkında sözleri sorulan sanık Gökhan Çatbaş, "Diyeceğim bir şey yok. Tahliyemi istiyorum" dedi. AKIL SAĞLIĞI RAPORU Edanur Çoban'ın şikayetçi babası Akın Çoban ise "Kısa süre önce umre ziyareti için Suudi Arabistan'a gittim. Orada da Cidde'yi ziyaret ettik. Cidde'de kısas mahkemeleri olduğunu gördük. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kısas mahkemesi yoksa, en ağır cezayı almasını istiyorum. Kısasa kısas varsa, kısas istiyorum. Eğer, yoksa hiçbir indirim maddesi uygulanmadan en ağır şekilde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını istiyorum" diye konuştu.