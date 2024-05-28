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        Kayseri'de soba imalathanesinde yangın

        KAYSERİ'de, soba imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüYangın, saat 20.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 22:55 Güncelleme: 28.05.2024 - 23:00
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        Kayseri'de soba imalathanesinde yangın
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        KAYSERİ'de, soba imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

        Yangın, saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Ağaçişleri Sitesi 40'ıncı Cadde’de soba üretilen bir imalathanede çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, kısa sürede iş yerinin bir bölümünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. İş yerinde hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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