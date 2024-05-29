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        Kayseri'de gazeteciye silahlı saldırı şüphelisine 3,5 ay sonra tahliye

        KAYSERİ'degazeteci Azim Deniz'i (52) takip edip, evinin otoparkında tabanca ile vuran Adem Tenbel, 3,5 ay sonra tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 16:21 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:25
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        Kayseri'de gazeteciye silahlı saldırı şüphelisine 3,5 ay sonra tahliye
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        KAYSERİ'degazeteci Azim Deniz'i (52) takip edip, evinin otoparkında tabanca ile vuran Adem Tenbel, 3,5 ay sonra tahliye edildi.

        Olay, 5 Şubat'ta saat 08.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Karasu Sokak'taki 13 katlı binanın otoparkında meydana geldi. Yerel bir gazete ile televizyonun sahibi olan Azim Deniz, işe gitmek için evinden çıkıp, aracına yöneldi. Bu sırada kimliği belirsiz kişi, Deniz'i takip edip, tabancayla yaraladı. Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Deniz taburcu olurken, olaya ilişkin bazı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Deniz'in aracına doğru yöneldiği, şüphelinin de kendisini takip ettiği görüldü.

        YOZGAT'TA YAKALANDI

        Çalışma başlatan polis, şüphelinin Adem Tenbel olduğunu belirledi. Tenbel, olay günü akşamında Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yakalandı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Kayseri'ye getirilen Adem Tenbel, işlemleri sonrası tutuklandı. Kayseri 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutukluluk incelemesi yapılan Adem Tenbel, adli kontrol tedbiri ile salıverildi. Tenbel, 3,5 ay sonra tahliye edilirken, Azim Deniz'in avukatı aracılığıyla karara itiraz ettiği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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