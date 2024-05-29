Kayseri'de gazeteciye silahlı saldırı şüphelisine 3,5 ay sonra tahliye

KAYSERİ'degazeteci Azim Deniz'i (52) takip edip, evinin otoparkında tabanca ile vuran Adem Tenbel, 3,5 ay sonra tahliye edildi.

Olay, 5 Şubat'ta saat 08.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Karasu Sokak'taki 13 katlı binanın otoparkında meydana geldi. Yerel bir gazete ile televizyonun sahibi olan Azim Deniz, işe gitmek için evinden çıkıp, aracına yöneldi. Bu sırada kimliği belirsiz kişi, Deniz'i takip edip, tabancayla yaraladı. Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Deniz taburcu olurken, olaya ilişkin bazı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Deniz'in aracına doğru yöneldiği, şüphelinin de kendisini takip ettiği görüldü.