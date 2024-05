Bakan Özhaseki: Vatandaşın tercihlerine hep saygı gösteririz (2)

MUHTARLARVE KANAAT ÖNDERLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Pınarbaşı ilçesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde, muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Programa MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen ve Cumhur İttifakı'nın Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Menduh Uzunluoğlu katıldı. Kahramanmaraş depremlerine değinen Bakan Özhaseki, "Büyük bir depremle karşı karşıya kaldık. Bir deprem demek de doğru değil. 9 saat arayla 2 tane büyük deprem. 850 bin bağımsız birim yıkıldı. Dile kolay. Ortalama büyüklükte neredeyse Anadolu'da 10 tane kent, yok oldu demek. Bundan tam 18 tane ilimiz etkilendi. 14 milyon insan zarar gördü. Şimdi onunla uğraşıyoruz. Oraları ayağa kaldıracağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Biz Türk milletiyiz. Büyük bir milletiz, devletiz. Bu belaların üstünde de Allah'ın izniyle geliriz. Tabii bir taraftan da gelmesinden korkulan büyük bir sıkıntı var. İstanbul ve çevresini depremi hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.

'SİZ GÜÇLÜ OLMAZSANIZ BU COĞRAFYADA SİZİ YAŞATMAZLAR'

Zor bir coğrafyada yaşandığını belirten Bakan Özhaseki, "Değerli kardeşlerim, bizim çalışmaya ihtiyacımız var. Çünkü biz zor bir coğrafyada yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz coğrafya gerçekten zor bir coğrafya. Avrupa'nın ortasında Lüksemburg, Belçika, Hollanda gibi keyif yapan ülkeler sınıfında değiliz. Etrafımızı şöyle bir düşünün; Ateş çemberi gibi. Akşam insanlar evlerine gidip rahatça çorbalarını içemiyorlar. Patlamalar var. Orada karşılıklı olarak iç savaşlar var. Her birinde büyük büyük belalar var. Böyle bir ortamda Türkiye olarak bizler adeta güvenli bir liman olarak önümüze bakıp devam ediyoruz. Ama şunu hepimizin bilmesi lazım. Bu coğrafyada yaşamanın bir tek bedeli var. O da güçlü olmak. Eğer siz güçlü olmazsanız bu coğrafyada sizi yaşatmazlar. Beş vakit ezanınızı okutmazlar. Bu bayrağa dalgalandırmazlar. Her türlü kötülüğün ülke üzerinde olduğu, her türlü tezgahın bizim coğrafyamız üzerinde kurulduğunu bilerek yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.