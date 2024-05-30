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        Sağlık çalışanına hakaret etti; LÖSEV'e bağış karşılığı ceza almadı

        KAYSERİ'de Fatma O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 14:43 Güncelleme: 30.05.2024 - 14:43
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        Sağlık çalışanına hakaret etti; LÖSEV'e bağış karşılığı ceza almadı
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        KAYSERİ'de Fatma O.'nun (78) aile sağlığı merkezinde görevli hemşire B.Z.'ye (35) hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, LÖSEV'e 2 bin 500 TL bağışlaması karşılığında uzlaşılarak dosya kapandı.

        Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki sağlık ocağında geçen yıl 11 Eylül'de meydana gelen olayda Fatma O., görevli hemşire B.Z. ile tartıştı. Fatma O.'nun hemşire B.Z.'ye yönelik, 'Kapıya köpek bağlamışlar' dediği iddia edildi. B.Z. kendisine hakarette bulunduğu iddiasıyla Fatma O. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. 'Hakaret' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında dosya uzlaştırmacıya gönderildi. Uzlaştırmacının taraflar ile görüşmesi sonrası, şikayetçi B.Z., LÖSEV'e 2 bin 500 TL bağış yapılması karşılığında Fatma O. ile uzlaşabileceklerini söyledi. Fatma O.'nun da bunu kabul etmesi üzerine taraflar uzlaştı. Fatma O. hemşire B.Z. adına LÖSEV'in hesabına 2 bin 500 TL yatırdı. Hemşirenin de şikayetini çekmesi üzerine dosya kapandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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