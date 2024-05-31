Uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisinin önünü kesip tüfek doğrultan şüpheli tutuklandı

Melikgazi ilçesinde L.T., hakkında uzaklaştırma kararı çıkartan eski sevgilisi G.Y.'yi işe giderken yolunu kesip tüfek doğrulttu. Bunun üzerine G.Y., Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) kullandı. Olay anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde L.T.'nin, eski sevgilisi G.Y.'ye, önünü kesip tüfek doğrulttuğu yer aldı. İhbar üzerine harekete geçen Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli L.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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