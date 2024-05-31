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        Uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisinin önünü kesip tüfek doğrultan şüpheli tutuklandı

        KAYSERİ'de, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 00:31 Güncelleme: 31.05.2024 - 00:35
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        Uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisinin önünü kesip tüfek doğrultan şüpheli tutuklandı
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        KAYSERİ'de, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi G.Y. isimli kadını, işe giderken önünü kesip, tüfek doğrultan L.T. (46) tutuklandı.

        Melikgazi ilçesinde L.T., hakkında uzaklaştırma kararı çıkartan eski sevgilisi G.Y.'yi işe giderken yolunu kesip tüfek doğrulttu. Bunun üzerine G.Y., Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) kullandı. Olay anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde L.T.'nin, eski sevgilisi G.Y.'ye, önünü kesip tüfek doğrulttuğu yer aldı. İhbar üzerine harekete geçen Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli L.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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