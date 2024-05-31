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        Bisikletli Berat'ın ölümüne neden olan sürücü: Kusurlu olduğumu düşünmüyorum

        KAYSERİ'de bisikletle yolun karşısına geçerken servis minibüsünün çarptığı Muhammet Berat Ünal'ın (7) ölümü sonrası gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Hacı Emin İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 10:34 Güncelleme: 31.05.2024 - 10:40
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        Bisikletli Berat'ın ölümüne neden olan sürücü: Kusurlu olduğumu düşünmüyorum
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        KAYSERİ'de bisikletle yolun karşısına geçerken servis minibüsünün çarptığı Muhammet Berat Ünal'ın (7) ölümü sonrası gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Hacı Emin İ.’nin ifadesi ortaya çıktı. Hacı Emin İ. ifadesinde, "İşçileri dağıtırken bir ses duyunca bir şeye çarptığımı fark ettim. Frene bastım. Birden önüme çıktı. Kaza nedeniyle üzgünüm. Kazada kusurum olduğunu düşünmüyorum" dedi.

        Kaza, 9 Mayıs'ta saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı Emin İ. idaresindeki 38 P 0125 plakalı minibüs, bisikletle yolun karşısına geçen Muhammed Berat Ünal'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri 1'inci sınıf öğrencisi Ünal’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından minibüs sürücüsü Hacı Emin İ., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sürücü ifadesinin ardından adli kontrol tedbiri ile salıverildi. Kaza sonrası polis ekipleri tarafından tutulan raporda ise bisiklet sürücüsü Muhammed Berat Ünal'ın, kaza öncesi ve kaza anında yol içinde ters yönde ve refüj üzerinde girip çıktığı, kaza anında da ters yönden gelip refüjde inip kaza anının gerçekleştiği, bu nedenle ölen Ünal'ın '2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 66'ncı maddesini' ihlal ettiği gerekçesiyle kural ihlalinde bulunduğu belirtildi.

        ‘FRENE BASTIM, ÖNÜME ÇIKTI’

        Minibüs sürücüsü Hacı Emin İ.'nin kaza sonrası alınan ifadesi de ortaya çıktı. DHA'nın ulaştığı ifadede Hacı Emin İ., "İşçileri dağıtırken bir ses duyunca bir şeye çarptığımı fark ettim. Frene bastım. Çocuk birden önüme çıktı. Kaza nedeniyle üzgünüm. Kazada kusurum olduğunu düşünmüyorum" dedi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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