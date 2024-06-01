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        Kayseri'de dolu, tarım alanlarına zarar verdi

        KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde dün etkili olan dolu ve yağmur, tarım alanlarına zarar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 17:01 Güncelleme: 01.06.2024 - 17:05
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        Kayseri'de dolu, tarım alanlarına zarar verdi
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        KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde dün etkili olan dolu ve yağmur, tarım alanlarına zarar verdi.

        Yeşilhisar ilçesinde dün öğle saatlerinde yağmur başlarken, yağış sırasında yer yer dolu etkili oldu. Akşam saatlerine kadar süren yağışlarda dolu nedeniyle tarım alanları zarar görürken, bazı tarım alanlarında da su birikintileri oluştu. İlçedeki 5 bin dekar tarım arazisi ile yaklaşık bin 500 dönüm ekili hububat tarlasında zarara neden olan dolu sonrası, Yeşilhisar Ziraat Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler tarım arazilerinde inceleme yaptı.

        'YÜZDE 20-90 ARASINDA BİR ZARAR SÖZ KONUSU'

        Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Murat Demirel, 5 bin dekarın üzerinde bir alanda hasar tespit ettiklerini söyleyerek, "Maalesef, dün akşam saatlerinde ilçemizde ekim yapılan alanlar üzerinde çok aşırı miktarda bir dolu yağışı meydana geldi. Sabahleyin tarım ilçe müdürlüğü ekiplerimizle birlikte bölgede yaptığımız incelemelerde 5 bin dekar üzerinde bir alanda hasar tespit yaptık. Bu bölgede genelde ay çekirdeği, şeker pancarı ve kabak ekimi var. Bin 500 dekar gibi de bir alanda da hububat ekimi var. Hububat ekiminde hasada biraz daha yaklaştığımız için hasar daha fazla olmuş. Yüzde 20 ile 90 arasında hasar var. Özellikle arpalarda hasar daha fazla. Maalesef bu bölgede yapılan tarımda bazı çiftçilerimizin TARSİM sigortası yok. O yüzden yetkililerimizden bu bölgede zarar gören çiftçilerimize yardım edilmesini talep ediyoruz. Bölgemizdeki bu çiftçilerimizin görmüş olduğu zararın yetkililer tarafından bir an önce giderilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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