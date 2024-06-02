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        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde oy kullanma işlemi başladı (2)

        CHPİLE CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYLARI OYLARINI KULLANDIKayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki seçimlerde CHP adayı Deniz Yağan, Kazancık Mahallesi'ndeki 1079 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 11:16 Güncelleme: 02.06.2024 - 11:20
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        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde oy kullanma işlemi başladı (2)
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        CHPİLE CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYLARI OYLARINI KULLANDI

        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki seçimlerde CHP adayı Deniz Yağan, Kazancık Mahallesi'ndeki 1079 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Yağan'a, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de eşlik etti. Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Menduh Uzunluoğlu da Yenicami Mahallesi Melikgazi İlkokulu'ndaki 1130 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Uzunluoğlu'na MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen eşlik etti. Oyunu kullandıktan sonra konuşan Uzunluoğlu, "Oyumuzu kullandık. Önce partimize, Cumhur İttifakı'na, ilçemize ve bütün ülkemize hayırlı olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Seçim asude bir şekilde geçiyor. Akşama kadar da böyle devam edecek. Akşam da inşallah zafer, Cumhur İttifakı'nın olacak diyorum. Saygılar sunuyorum" dedi. İlçede oy verme işlemleri sürüyor.

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