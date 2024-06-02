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        Kayserispor'da olağan genel kurul ertelendi

        Kayserispor'un bugün yapılması beklenen olağan genel kurulu çoğunluk sağlanamadığı için gelecek haftaya ertelendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 12:43 Güncelleme: 02.06.2024 - 12:45
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        Kayserispor'da olağan genel kurul ertelendi
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        Kayserispor'un bugün yapılması beklenen olağan genel kurulu çoğunluk sağlanamadığı için gelecek haftaya ertelendi.

        Kayserispor tarafından 2 Haziran’da yapılacağı açıklanan olağan genel kurula katılım olmadı. Çoğunluk sağlanamaması nedeniyle genel kurul ertelendi. Olağan genel kurul 9 Haziran Pazar günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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