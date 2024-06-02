Kayserispor'da olağan genel kurul ertelendi

Kayserispor tarafından 2 Haziran’da yapılacağı açıklanan olağan genel kurula katılım olmadı. Çoğunluk sağlanamaması nedeniyle genel kurul ertelendi. Olağan genel kurul 9 Haziran Pazar günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.

Kayserispor'un bugün yapılması beklenen olağan genel kurulu çoğunluk sağlanamadığı için gelecek haftaya ertelendi.

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