Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde oy kullanma işlemi başladı (3)

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararıyla seçimlerin yenilendiği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde oy kullanma işlemi sona erdi ve sandıklar kapandı. Vatandaşlar saat 08.00'den 17.00'ye kadar oylarını kullandı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı seçimde, oy kullanma işlemi sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.