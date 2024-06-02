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        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde oy kullanma işlemi başladı (3)

        OYKULLANMA İŞLEMİ SONA ERDİYüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararıyla seçimlerin yenilendiği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde oy kullanma işlemi sona erdi ve sandıklar kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 17:26 Güncelleme: 02.06.2024 - 17:30
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        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde oy kullanma işlemi başladı (3)
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        OYKULLANMA İŞLEMİ SONA ERDİ

        Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararıyla seçimlerin yenilendiği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde oy kullanma işlemi sona erdi ve sandıklar kapandı. Vatandaşlar saat 08.00'den 17.00'ye kadar oylarını kullandı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı seçimde, oy kullanma işlemi sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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