Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde oy kullanma işlemi başladı (4)

CHP'LİKARASU: DENİZ YAĞAN, 289 OY FARKLA SEÇİMİ KAZANMIŞTIR

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararıyla seçimin yenilendiği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, seçim pusulaları, sayılmak üzere torbalar ile Pınarbaşı Kaymakamlığı Hükümet Konağı'na taşındı. CHP İlçe Başkanlığı önünde açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, "Vatandaşlarımız 31 Mart seçimlerinde vermiş oldukları oya, 2 Haziran'da da sahip çıktılar. Deniz Yağan Başkanımız, kesin olmayan sonuçlara göre 289 oy farkla seçimi kazanmıştır. Tüm sandık sonuçları girildi. Tüm sandık sonuçlarının ıslak imzalı tutanakları elimizde. Bu süreçte bize destek olan, mücadele eden Pınarbaşılı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün burada 9 milletvekili arkadaşımız, belediye başkanlarımız, tüm örgütümüzle birlikteydik. Onların vermiş olduğu emeklere çok teşekkür ediyorum. Bugün kahramanca sandıklarda mücadele eden sandık görevlilerimize ve müşahitlerimize çok teşekkür ediyorum. Pınarbaşı'nda bugün görev yapan emniyet güçlerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün burada güvenliğin sağlanması anlamında ciddi katkılar sundular. Sonucun ülkemize ve partimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.