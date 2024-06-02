Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde oy kullanma işlemi başladı; CHP'nin adayı kazandı (5)

CHP'NİNADAYI KAZANDI

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), seçimin yenilenmesine karar verdiği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 18 bin 960 seçmenden 14 bin 57'si, 141 sandıkta oy kullandı. Oylardan 13 bin 696'sı geçerli sayıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Deniz Yağan 6 bin 827, Cumhur İttifakı’nın adayı MHP'li Menduh Uzunluoğlu 6 bin 509, DEVA Partisi'nin adayı Fazıl Demircioğlu 145 oy, Yeniden Refah Partisinin adayı Nizamettin Akça 91, İYİ Parti adayı Metin Kılıçaslan 57, Bağımsız Türkiye Partisi adayı Emrahan Metin 36, Zafer Partisi adayı Mustafa Can Özden 18, Saadet Partisi adayı Yasin Şahan ise 13 oy aldı. CHP'nin adayı Deniz Yağan, seçimde en yüksek oyu alarak, ilçenin yeni belediye başkanı oldu.