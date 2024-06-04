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        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 şehit

        OlcayDÜZGÜN-SAmed Aydın SUN/KAYSERİ,(DHA9- KAYSERİ'de 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için havalanan SF-260D tipi eğitim uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 11:39 Güncelleme: 04.06.2024 - 11:45
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        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 şehit
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        OlcayDÜZGÜN-SAmed Aydın SUN/KAYSERİ,(DHA9- KAYSERİ’de 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan eğitim için havalanan SF-260D tipi eğitim uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Uçakta bulunan 2 pilot şehit oldu.

        Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait SF-260D tipi eğitim uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düştü. Eğitim uçağının kırıma uğraması sonucu olay yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri uçaktaki pilotlar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen’in şehit olduğunu belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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