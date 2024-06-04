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        Kayseri'de eğitim uçağı düştü:2 şehit (2)

        DÜŞMEANI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTIKayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için havalanan SF-260D tipi eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilotun şehit olduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 12:49 Güncelleme: 04.06.2024 - 12:55
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        Kayseri'de eğitim uçağı düştü:2 şehit (2)
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        DÜŞMEANI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

        Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan eğitim için havalanan SF-260D tipi eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilotun şehit olduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde uçağın ay çekirdeği tarlasına düştüğü görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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