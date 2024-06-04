Kayseri'de eğitim uçağı düştü:2 şehit (2)

Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan eğitim için havalanan SF-260D tipi eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilotun şehit olduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde uçağın ay çekirdeği tarlasına düştüğü görüldü.

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