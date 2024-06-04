Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de eğitim uçağı düştü:2 şehit (3)

        OLAYYERİ İNCELEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDIKayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için havalanan SF-260D tipi eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilotun şehit olduğu kazaya ilişkin olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 13:45 Güncelleme: 04.06.2024 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü:2 şehit (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        OLAYYERİ İNCELEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

        Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan eğitim için havalanan SF-260D tipi eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilotun şehit olduğu kazaya ilişkin olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamlandı. Jandarma ekipleri., enkazın bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Enkaz kaldırma işlemlerinin gün sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Sırtladığı bir kadının cesedi! Vahşette sır perdesi aralandı!
        Sırtladığı bir kadının cesedi! Vahşette sır perdesi aralandı!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        İran'da seçime doğru
        İran'da seçime doğru
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Çöp ev davasında verilen cezaya anneden tepki: Gerekirse AİHM'e gideceğim
        Çöp ev davasında verilen cezaya anneden tepki: Gerekirse AİHM'e gideceğim
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        Boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
        Boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        İngiltere'de yapılan ilk yapay kornea nakli 91 yaşındaki hastaya görme yetisini kazandırdı
        İngiltere'de yapılan ilk yapay kornea nakli 91 yaşındaki hastaya görme yetisini kazandırdı
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi

        Benzer Haberler

        Babasından kalan 80 yıllık halı motiflerini unutturmamak için evinde sergil...
        Babasından kalan 80 yıllık halı motiflerini unutturmamak için evinde sergil...
        Kayseri'de uçak kazasında şehit olan 2 pilotun cenazesi hastane morguna kal...
        Kayseri'de uçak kazasında şehit olan 2 pilotun cenazesi hastane morguna kal...
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü:2 şehit (2)
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü:2 şehit (2)
        Yüksek lisanslı öğretmen kendi yaptığı tezgahta boyasız kilimler dokuyor
        Yüksek lisanslı öğretmen kendi yaptığı tezgahta boyasız kilimler dokuyor
        Kayseri'de eğitim uçağının işçilerin üzerine düşmemesi için yön değiştirdiğ...
        Kayseri'de eğitim uçağının işçilerin üzerine düşmemesi için yön değiştirdiğ...
        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı uçak kazasına ilişkin soruşturma başlattı
        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı uçak kazasına ilişkin soruşturma başlattı