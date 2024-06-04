Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 şehit (4)

Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan havalandıktan bir süre sonra düşen ve 2 albayın şehit olduğu SF-260D tipi eğitim uçağının incelenmesinin ardından bölgeye vinç ve kamyon sevk edildi. Ay çekirdeği tarlasına düşen uçağın enkazı vinç yardımıyla kaldırılarak, kamyona yüklendi. Uçağın enkazı 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına götürüldü. Yaşanan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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