Kayseri'de düşen uçakta şehit olan 2 pilot için tören

KAYSERİ 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan havalandıktan bir süre sonra düşen eğitim uçağında şehit olan Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ile Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in naaşları, askeri tören sonrası İzmir'e uğurlandı.

Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan dün eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi eğitim uçağı, Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düştü. Bölgeye çok sayıda polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekibi evk edildi. Uçaktaki Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ile Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in şehit olduğu belirlendi. Diğer yandan uçağın düşme anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Düşen uçak ile ilgili soruşturma sürerken, şehitler için Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi.