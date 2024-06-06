Kayseri'de 25 milyonluk dolandırıcılığa 7 gözaltı
KAYSERİ merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, 2 kişiyi tehdit ederek 25 milyon TL değerinde çek-senet imzalattıkları iddia edilen 7 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
KAYSERİ merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, 2 kişiyi tehdit ederek 25 milyon TL değerinde çek-senet imzalattıkları iddia edilen 7 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bazı şüphelilerin 2 kişiyi tehdit ederek 25 milyon TL değerinde çek-senet imzalattığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kayseri merkezli Bursa, Bingöl, Kütahya ve Sivas’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin mağdur 2 kişiye 25 milyon TL değerinde çek-senet imzalatarak ve kendi aralarında kurmuş oldukları ticaretle organize bir şekilde hareket ettikleri iddia edildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 6 adet toplam 29 milyon 916 bin TL değerinde çek-senet, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 tabanca fişeği ile suç unsuru olabileceği değerlendirilen dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyete götürüldü.
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