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        Kayseri'de 25 milyonluk dolandırıcılığa 7 gözaltı

        KAYSERİ merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, 2 kişiyi tehdit ederek 25 milyon TL değerinde çek-senet imzalattıkları iddia edilen 7 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 22:45 Güncelleme: 06.06.2024 - 22:50
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        Kayseri'de 25 milyonluk dolandırıcılığa 7 gözaltı
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        KAYSERİ merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, 2 kişiyi tehdit ederek 25 milyon TL değerinde çek-senet imzalattıkları iddia edilen 7 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bazı şüphelilerin 2 kişiyi tehdit ederek 25 milyon TL değerinde çek-senet imzalattığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kayseri merkezli Bursa, Bingöl, Kütahya ve Sivas’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin mağdur 2 kişiye 25 milyon TL değerinde çek-senet imzalatarak ve kendi aralarında kurmuş oldukları ticaretle organize bir şekilde hareket ettikleri iddia edildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 6 adet toplam 29 milyon 916 bin TL değerinde çek-senet, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 tabanca fişeği ile suç unsuru olabileceği değerlendirilen dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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