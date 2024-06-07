Kayseri OSB'deki ambalaj fabrikasında yangın

KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 09.15 sıralarında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 18'inci Cadde’de bulunan ambalaj fabrikasında meydana geldi. Fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın büyük bir bölümünü kapladı. İhbar sonrası olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.