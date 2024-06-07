Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Müebbetle yargılanan 'kız meselesi' cinayeti sanığı: Suçsuzum

        KAYSERİ'de, kız meselesi tartışmasında Eren Özsoy'u (20) bıçaklayıp öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapis istemiyle yargılanan Emrullah Ören (19) suçlamaları reddetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 18:00 Güncelleme: 07.06.2024 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Müebbetle yargılanan 'kız meselesi' cinayeti sanığı: Suçsuzum
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de, kız meselesi tartışmasında Eren Özsoy'u (20) bıçaklayıp öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapis istemiyle yargılanan Emrullah Ören (19) suçlamaları reddetti. Tutukluluğuna devam kararı verilen sanık, "Olay günü Eren ve arkadaşlarıyla karşılaştık. Kavga çıktı, yere düştüm. Bana doğru koşuyorlardı. Olay yerinden kaçtım. Suçsuzum" dedi.

        Olay, geçen yıl 11 Mayıs'ta Fevzi Çakmak Mahallesi Esen Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Eren Özsoy ile Emrullah Ören arasında kız meselesinden çıkan tartışma kavgaya döndü. Emrullah Ören, yanında taşıdığı bıçakla Eren Özsoy'u bıçakladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Özsoy, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eren Özsoy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Ören ise 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanıp iddianame düzenlendi. Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Emrullah Ören hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

        'KONUŞALIM, SORUN NEYSE HALLEDELİM'

        Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Emrullah Ören ile maktul Özsoy'un şikayetçi yakınları hazır bulundu. Olaydan önce eski kız arkadaşı ile tekrar sevgili olduklarını anlatan ve suçsuz olduğunu söyleyen Emrullah Ören, "B. benim eski kız arkadaşım olur. Ayrıldıktan sonra Emrullah ile arkadaşlık yaptı. Ardından ayrıldılar. Biz de tekrardan sevgili olduk. Olay günü Eren ve arkadaşları ile karşılaştık. Biz de onlar da 4 kişiydi. Arkadaşım H.D., Eren ile konuşuyordu. 'Konuşalım, sorun neyse halledelim' dedi. Eren, belindeki bıçağı gösterdi. H.D. de Eren'e kafa atınca kavga çıktı. O sırada ben de yere düştüm. Ayakkabımı giydim. Bana doğru koşuyorlardı. Ben de olay yerinden kaçtım. Ben suçsuzum" dedi.

        Eren Özsoy'un şikayetçi yakınları ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, verdiği ara kararla sanık Emrullah Ören'in tutukluluk halinin devamına karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katil kaç yaşında? Topuk kanı ve hastane kayıtları istendi
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katil kaç yaşında? Topuk kanı ve hastane kayıtları istendi
        'Polis köpeğini' vurup camdan attı iddiası!
        'Polis köpeğini' vurup camdan attı iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vahşet kurbanı Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırdı
        Vahşet kurbanı Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırdı
        Reklam panosu durakta bekleyen Ayşe'nin sonu oldu: İnceleme başlatıldı
        Reklam panosu durakta bekleyen Ayşe'nin sonu oldu: İnceleme başlatıldı
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Nuran, "Pencereden kaçtı" ihbarıyla 3 yıldır aranıyordu! Flaş gelişme!
        Nuran, "Pencereden kaçtı" ihbarıyla 3 yıldır aranıyordu! Flaş gelişme!
        Meteoroloji saat verdi! 18 kent için "sarı" alarm! Cumartesi yağmuru!
        Meteoroloji saat verdi! 18 kent için "sarı" alarm! Cumartesi yağmuru!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İSO'dan Gabar ziyareti
        İSO'dan Gabar ziyareti

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 13 firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 13 firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de işçi servisinin aydınlatma direğine çarpması sonucu 7 kişi yaral...
        Kayseri'de işçi servisinin aydınlatma direğine çarpması sonucu 7 kişi yaral...
        Kocasinan Erkilet Millet Bahçesi'nin yapımı sürüyor
        Kocasinan Erkilet Millet Bahçesi'nin yapımı sürüyor
        ERÜ'de vefat eden Prof. Dr. Tamer Güneş için tören düzenlendi
        ERÜ'de vefat eden Prof. Dr. Tamer Güneş için tören düzenlendi
        Yamula Barajı gölüne dalan dalgıçlar Filistin ve Doğu Türkistan bayrağı açt...
        Yamula Barajı gölüne dalan dalgıçlar Filistin ve Doğu Türkistan bayrağı açt...
        Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 6 şüpheli yakalandı