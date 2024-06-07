Kayseri'de 1 kişinin öldüğü kavganın davasında sanıklara ceza yağdı

KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Mehmet Altun'un (58) ölümü, oğlu Onur Altun'un yaralanmasına ilişkin 2'si tutuklu 4 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, sanıklardan 3'ünü 1'er kez müebbet, 1'er kez de 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuksuz 1 sanığa ise 1 yıl hapis cezası verdi.

Olay, 16 Kasım 2022'de Sarız ilçe merkezinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında iddiaya göre Ali Ördek, belinden çıkardığı tabancayla Mehmet Altun ve oğlu Onur Altun'a ateş açtı. Baba oğul ile olay yerinde bulunan Ali Haydar, isabet eden kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tabancayla vurulan 3 kişi ile olay sırasında darbedilen Ali Ördek sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Sarız Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan evli 2 çocuk babası Mehmet Altun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan cinayet zanlısı Ali Ördek ise tedavisinin ardından taburcu edildi ve tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında cinayetle bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Haydar Erdoğan adlı tutuklanırken, Mehmet B. ve Haydar E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede tutuksuz Haydar E., hakkında, 'suç delillerini yok etme' suçundan, diğer sanıklar hakkında ise 'kasten adam öldürme' ve 'kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. KARAR DURUŞMASI YAPILDI Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tüm sanıklar ile ölen Altun'un şikayetçi yakınları hazır bulundu. Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan duruşmada son savunmaları alınan tutuklu sanıklardan Haydar Erdoğan, "Üzücü bir olay yaşadık. Bağırtı-çağırtı seslerini duyunca dışarı çıktım. İnsani bir durumla hareket ettim. Değnekle kendimi korumak amacıyla vurdum. Bundan dolayı da pişmanım. 2 kez göğsüme bıçak attı. Yere düştüm. Kimseyi vurma ya da yaralama amacım yoktu. Ben sadece kendimi korumak amacıyla boş bir alana ateş ettim. Adaletinize güveniyorum" dedi.