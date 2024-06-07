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        Kayseri'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

        KAYSERİ'de, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 20:18 Güncelleme: 07.06.2024 - 20:20
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        Kayseri'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
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        KAYSERİ'de, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Şehitler ile Yurt caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Altan Ç. yönetimindeki 58 AEU 250 plakalı hafif ticari araç ile Sevim Ç. yönetimindeki 38 DB 610 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 1'i ağır 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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