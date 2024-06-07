Kayseri'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

KAYSERİ'de, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Şehitler ile Yurt caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Altan Ç. yönetimindeki 58 AEU 250 plakalı hafif ticari araç ile Sevim Ç. yönetimindeki 38 DB 610 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 1'i ağır 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.