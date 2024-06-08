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        Kayseri'de şiddetli rüzgar ve sağanak; çatılar uçtu, yollar göle döndü

        KAYSERİ'de öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı evlerin çatıları uçtu, araçlar yollarda biriken suda ilerlemekte güçlük çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 19:46 Güncelleme: 08.06.2024 - 19:50
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        Kayseri'de şiddetli rüzgar ve sağanak; çatılar uçtu, yollar göle döndü
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        KAYSERİ'de öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı evlerin çatıları uçtu, araçlar yollarda biriken suda ilerlemekte güçlük çekti.

        Kentte öğle saatlerinde başlayan rüzgar ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. Şiddetli sağanak ile yollarda su birikintileri meydana geldi. Bazı bölgelerde ise etkili olan dolu nedeniyle evler ve ekili araziler zarar gördü. Araçlar su dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar arızalandı. Yetkililer, kent genelinde sağanak ve rüzgar nedeniyle zarar gören bölgelerde çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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