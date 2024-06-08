Kayseri'de şiddetli rüzgar ve sağanak; çatılar uçtu, yollar göle döndü (2)
DOLU,ARAÇLARIN CAMLARINI KIRDI, ÜNİVERSİTE YURDUNUN ÇATISI UÇTUKayseri'nin Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren aniden bastıran sağanak ve dolu ile fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
DOLU,ARAÇLARIN CAMLARINI KIRDI, ÜNİVERSİTE YURDUNUN ÇATISI UÇTU
Kayseri'nin Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren aniden bastıran sağanak ve dolu ile fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğünde dolu yağışı nedeniyle bazı araçların ve iş yerlerinin camları kırıldı. Yağış, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, bir vatandaş, 'Allah, Allah, Allah'tan korkmayan taş kesilsin, Allah, Allah, arabaların camlarını koymadı' dediği görüldü.
Diğer yandan şiddetli rüzgar, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde bulunan bir öğrenci yurdunun çatısını uçurdu. Herhangi bir yaralının olmadığı öğrenilen olayda, çatının uçma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekiplerin, kent genelinde zarar gören bölgelerdeki çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.