Kayseri'de şiddetli rüzgar ve sağanak; çatılar uçtu, yollar göle döndü (2)

DOLU,ARAÇLARIN CAMLARINI KIRDI, ÜNİVERSİTE YURDUNUN ÇATISI UÇTU

Kayseri'nin Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren aniden bastıran sağanak ve dolu ile fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğünde dolu yağışı nedeniyle bazı araçların ve iş yerlerinin camları kırıldı. Yağış, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, bir vatandaş, 'Allah, Allah, Allah'tan korkmayan taş kesilsin, Allah, Allah, arabaların camlarını koymadı' dediği görüldü.

Diğer yandan şiddetli rüzgar, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde bulunan bir öğrenci yurdunun çatısını uçurdu. Herhangi bir yaralının olmadığı öğrenilen olayda, çatının uçma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekiplerin, kent genelinde zarar gören bölgelerdeki çalışmaları sürüyor.