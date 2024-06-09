Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı güven tazeledi

        Kayserispor'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda mevcut başkan Ali Çamlı, tek aday olarak girdiği seçimde güven tazeledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 14:27 Güncelleme: 09.06.2024 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı güven tazeledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayserispor'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda mevcut başkan Ali Çamlı, tek aday olarak girdiği seçimde güven tazeledi.

        Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurula, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, MHP Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve kulüp yönetim kurulu üyeleri ile taraftarlar katıldı. Genel kurulda, yönetim, faaliyet ve denetim raporları oy çokluğuyla ibra ve kabul edildi. Kayserispor Onursal Başkanı olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise genel kurula telefon bağlantısı yaparak, katıldı. Genel kurula iş yoğunluğundan dolayı katılamadığını ve Kayserispor'a hayırlı olması temennisinde bulunan Bakan Özhaseki, Kayserispor'u yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Özhaseki, takımın ligde başarılı olması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını da dile getirerek, Kayserispor Başkanı Çamlı'nın önemli bir görev yaptığını ve takımı aydınlığa ulaştıracağını inandığını da sözlerine ekledi.

        Kayserispor Başkan Ali Çamlı ise, ligde kalmanın önemli olduğunu ancak başarı olarak kabul edilemeyeceğini söyleyerek, "Benim için bu bir başarı değil. Ne zaman bu şehrin takımı Avrupa'ya gider işte o zaman benim için bir başarıdır" dedi. Kayserispor'un güncel borcu hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Çamlı, "Biz yönetimi devraldığımızda, Kayserispor'un 825 milyon 108 bin lira, o günkü kur karşılığı 43 milyon 420 bin Avro, artı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinde (CAS) devam eden dosyaları 184 milyon 559 bin lira, yani kulübü 54 milyon Avro borçla devraldık. Kur fiyatı ise 19'dan bugün 35 liraya çıkmış. Bugün itibariyle 662 milyon lira Berna Gözbaşı'nın koymuş olduğu temlikler ve mevcut yöneticilerin alacakları var. Burada genel kurulun huzurunda bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar benim bir kısım alacaklarım var. Kulübün bir gün olur da kenarda parası olursa o parayı isterim. Aksi takdirde anamın ak sütü gibi helal olsun. Eğer biz bu Kayserispor'u yönetiyorsak bunu da yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        'ALACAK PEŞİNDE ASLA OLMAYACAĞIZ'

        Kayserispor'un temlikler hariç güncel borcunun 317 milyon TL olduğunu da söyleyen Başkan Çamlı, "Ben diğer yönetici arkadaşlar adına da söylüyorum ve onların hem yönetim kurulu başkanı hem abisiyim. Biz alacak peşinde asla olmayacağız. Berna Başkan'ın tabii ki hakkıdır. Alacağı varsa talep edecektir ama temlik konusu kulüp adına çok sıkıntılı bir konudur. Bu alacakların dışındaki Kayserispor'un borcunu net rakamla söylüyorum. Kayserispor'un şu anda futbolculara, yürütülen dosyalarla toplam 317 milyon lira borcu kalmıştır. Başka yerlerden duymanıza gerek yok. Bunları net işin başındaki benden duyun. Birlik ve beraberlik ortamı olduğu sürece Kayserispor'un bileğini bükmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecek. Biz bu işe baş koyduk" dedi.

        Kayserispor'da mevcut Başkan Ali Çamlı'nın güven tazelediği yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: " Ali Çamlı, Nurettin Açıkalın, Samet Koç, Süleyman Akın, Ali Hızar, Hasan Irmak, Emir Akpınar, Rıza Erkut Yurdemi, Erol Çetin, Tufan Koç, Yeşim Akpınar." (DHA

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Genel kuruldan genel detay

        -Bakan Özhaseki'nin telefonla genel kurula katılması

        -Ali Çamlı'nın konuşması

        -Diğer detaylar

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        "Yapay zeka destekli harcama takibi"
        "Yapay zeka destekli harcama takibi"
        İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
        İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci oturum sona erdi
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci oturum sona erdi
        Annelerini katleden babalarından şikayetçi olmadılar!
        Annelerini katleden babalarından şikayetçi olmadılar!
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Yaşlı kadının yakarışını duyup oğlunun cansız bedenini buldular!
        Yaşlı kadının yakarışını duyup oğlunun cansız bedenini buldular!
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Talih mi lanet mi?
        Talih mi lanet mi?
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"

        Benzer Haberler

        Kayserispor Kulübü Başkanı Çamlı, güven tazeledi:
        Kayserispor Kulübü Başkanı Çamlı, güven tazeledi:
        Hacılar Fevzi Mercan Stadı'nda zemin yenileme çalışmaları başladı
        Hacılar Fevzi Mercan Stadı'nda zemin yenileme çalışmaları başladı
        Başkan Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni ziyaret etti
        Başkan Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni ziyaret etti
        Kocasinan Belediyesi, yeni çocuk sahibi olan ailelere destek oluyor
        Kocasinan Belediyesi, yeni çocuk sahibi olan ailelere destek oluyor
        Kayseri'de şiddetli rüzgar ve sağanak; çatılar uçtu, yollar göle döndü (2)
        Kayseri'de şiddetli rüzgar ve sağanak; çatılar uçtu, yollar göle döndü (2)
        Kayseri'de firari cinayet hükümlüsü yakalandı
        Kayseri'de firari cinayet hükümlüsü yakalandı