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        Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

        KAYSERİ'de, Hasan Kısa, tartıştığı İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 11:08 Güncelleme: 10.06.2024 - 11:10
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        Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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        KAYSERİ'de, Hasan Kısa, tartıştığı İ.T. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan İ.T. ise tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.

        Olay, sabah saatlerinde, Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi'nde meydana geldi. İ.T. ve Hasan Kısa arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. İ.T., yanındaki bıçakla Kısa'yı yaraladı. İhbarla olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kısa, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısa, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kavgada yaralanan şüpheli İ.T. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Kısa'nın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'ne getirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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