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        Anne- babasının otomobilde bıraktığı ikizleri polis baygın halde kurtardı; o anlar kamerada

        KAYSERİ'de, ailesi tarafından otomobilde bırakılan 2 yaşındaki ikiz kız kardeşler Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 00:00 Güncelleme: 12.06.2024 - 00:05
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        Anne- babasının otomobilde bıraktığı ikizleri polis baygın halde kurtardı; o anlar kamerada
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        KAYSERİ'de, ailesi tarafından otomobilde bırakılan 2 yaşındaki ikiz kız kardeşler Ş.M. ve Ş.M., baygın haldeyken polis tarafından aracın camı kırılarak kurtarıldı. Anne- baba hakkında 'aile yükümlülüğünü ihlal' suçundan işlem başlatılırken, miniklerin kurtarılması ise bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

        ​Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Şiremenli Caddesi üzerinde bir otomobilin içinde 2 kız çocuğunu baygın halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ailesi tarafından otomobilde bırakılan 2 yaşındaki ikiz kız kardeşler Ş.M. ve Ş.M.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. Otomobilin camının bir polis memuru tarafından kırılması üzerine ikizler araçtan çıkarıldı. Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ikizlerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Anne ve baba hakkında 'aile yükümlülüğünü ihlal' suçundan işlem başlatıldı. 

        O ANLAR KAMERADA

        Öte yandan, çocukların kurtarılması ise bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; olay yerine gelen polislerden birinin otomobilin camını kırdığı ve çocukların araçtan çıkarıldığı anlar yer aldı. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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