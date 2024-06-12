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        Yolda yürüyen kadına cinsel taciz sanığına 3 ay hapis cezası

        KAYSERİ'deyolda yürüyen Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 11:32 Güncelleme: 12.06.2024 - 11:32
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        Yolda yürüyen kadına cinsel taciz sanığına 3 ay hapis cezası
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        KAYSERİ'deyolda yürüyen Ö.Ç. (37) adlı kadının yanına otomobili ile yaklaşarak cinsel organını gösterdiği iddiasıyla taciz suçundan tutuksuz yargılanan Ömer B. (23), 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 3 Ağustos 2022'de Melikgazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Ömer B., otomobili ile Ö.Ç.'nin yanına yaklaştı. Otomobilini yavaşlatan Ömer B., cinsel organını kadına gösterdi. Ö.Ç.'nin çığlık atması sonrası Ömer B., olay yerinden kaçtı. Aracının plakasından kimliği belirlenen Ömer B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ömer B. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'cinsel taciz' suçundan dava açıldı.

        'ESKİ SEVGİLİM SANDIM'

        Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Ömer B., hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyleyen Ömer B., "Müştekiyi eski sevgilim sandığım için böyle bir şey yaptım. Onu eski sevgilime benzettim. Beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme hakimi, sanık Ömer B.'yi, 'cinsel taciz' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkasız olması nedeniyle cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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