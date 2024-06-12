Yolda yürüyen kadına cinsel taciz sanığına 3 ay hapis cezası

KAYSERİ'deyolda yürüyen Ö.Ç. (37) adlı kadının yanına otomobili ile yaklaşarak cinsel organını gösterdiği iddiasıyla taciz suçundan tutuksuz yargılanan Ömer B. (23), 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 3 Ağustos 2022'de Melikgazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Ömer B., otomobili ile Ö.Ç.'nin yanına yaklaştı. Otomobilini yavaşlatan Ömer B., cinsel organını kadına gösterdi. Ö.Ç.'nin çığlık atması sonrası Ömer B., olay yerinden kaçtı. Aracının plakasından kimliği belirlenen Ömer B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ömer B. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'cinsel taciz' suçundan dava açıldı.