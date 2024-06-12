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        Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı

        KAYSERİ'de U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 20:31 Güncelleme: 12.06.2024 - 20:35
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        Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı
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        KAYSERİ'de U.Y., tartıştığı Yaşar A. (66) ve Durmuş K.'yı (22) tabancayla vurarak yaraladı.

        Olay, saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Selçuklu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, U.Y. ile Yaşar A. ve Durmuş K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada U.Y., yanındaki tabanca ile ateş ederek Yaşar A. ve Durmuş K.'yı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayın şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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