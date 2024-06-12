Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)
YARALILARDANYAŞAR ATAY HAYATINI KAYBETTİKayseri'de U.
YARALILARDANYAŞAR ATAY HAYATINI KAYBETTİ
Kayseri'de U.Y.'nin tabanca ile ateş ederek ağır yaraladığı Yaşar Atay (66), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Atay'ın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna getirildi. Olayın şüphelisi U.Y. ise polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. Kavgada U.Y. tarafından bıçakla yaralandığı öğrenilen Durmuş K.'nın tedavisinin devam ettiği bildirilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.