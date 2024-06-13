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        Husumet cinayeti şüphelisi yakalandı, cenaze toprağa verildi

        KAYSERİ'de husumetlisi Umut Yamalı tarafından tabancayla vurularak öldürülen Yaşar Atay (66), son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 18:03 Güncelleme: 13.06.2024 - 18:05
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        Husumet cinayeti şüphelisi yakalandı, cenaze toprağa verildi
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        KAYSERİ'de husumetlisi Umut Yamalı tarafından tabancayla vurularak öldürülen Yaşar Atay (66), son yolculuğuna uğurlandı. Yakalanan Yamalı'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, bıçakla yaraladığı Durmuş K.'nın (22) ise tedavisi sürüyor.

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Selçuklu Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Umut Yamalı ile Yaşar Atay ve Durmuş K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Yamalı, yanındaki tabanca ile ateş ederek Atay'ı, bıçakla da Durmuş K.'yı yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Atay, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Atay'ın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna getirildi. Olayın şüphelisi Yamalı ise polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

        Yaşar Atay'ın cenazesi, ailesi tarafından morgdan teslim alınarak Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Atay'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Atay, kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi. Olayın şüphelisi Umut Yamalı'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirilirken, bıçakla yaralanan Durmuş K.'nın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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