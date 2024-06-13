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        Ambulansın çarptığı kadın ağır yaralandı

        SİVAS'ta yolun karşısına geçmeye çalışan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 20:39 Güncelleme: 13.06.2024 - 20:45
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        Ambulansın çarptığı kadın ağır yaralandı
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        SİVAS’ta yolun karşısına geçmeye çalışan M.T. isimli kadına ambulans çarptı. Kadının ağır yaralandığı kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. T.G. yönetimindeki 58 ACL 966 plakalı ambulans, bulvar üzerinde yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen M.T.’ye çarptı. Ambulansın çarptığı M.T. metrelerce sürüklendi. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı ambulans çarptığı M.T.’yi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. M.T’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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