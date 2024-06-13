Ambulansın çarptığı kadın ağır yaralandı

Kaza, saat 17.00 sıralarında İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. T.G. yönetimindeki 58 ACL 966 plakalı ambulans, bulvar üzerinde yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen M.T.’ye çarptı. Ambulansın çarptığı M.T. metrelerce sürüklendi. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı ambulans çarptığı M.T.’yi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. M.T’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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