Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        'Boyun küçük yapamazsın' dediler, halterde Türkiye şampiyonu oldu

        KAYSERİ'de bir yıl önce antrenörünün, bir restoranda yemek yerken gördüğü 123 santimetre boyundaki akondroplazi hastası Hasan Ergil (15), halterde 80 kilo kaldırarak Türkiye şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 13:12 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Boyun küçük yapamazsın' dediler, halterde Türkiye şampiyonu oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de bir yıl önce antrenörünün, bir restoranda yemek yerken gördüğü 123 santimetre boyundaki akondroplazi hastası Hasan Ergil (15), halterde 80 kilo kaldırarak Türkiye şampiyonu oldu. Hedefinin milli takıma girmek olduğunu söyleyen Ergil, “Bazen sakatlıklar oldu ama bırakmayı düşünmedim. Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası'na katıldım ve 49 kiloda birinci oldum. Okulda, 'Boyun küçük yapamazsın' dediler. Ben aldırış etmedim" dedi.

        Kayseri'de yaşayan Hasan Ergil, akondroplazi (cücelik) hastalığı ile dünyaya geldi. Ergil'i geçen yıl bir restoranda antrenörü, yemek yerken gördü. Ailesi ile konuşup haltere başlayan Ergil, 31 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'na katıldı. Sporcu, katıldığı yarışmada 80 kilogram kaldırarak, 49 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Katıldığı ilk yarışmasında şampiyon olan Ergil, "Bir gün okuldan geldim. Yemek yemek için dürümcüye gittim. Dürüm yerken, Gökhan Taşçı ve Buse Yılmaz hocamla karşılaştım. Hocalarım babam ile konuştu ve stadyuma gelip hocalarla tanıştık. Burası çok güzel bir ortam, aile ortamı. Bazen sakatlıklarım oldu. Bir nebze de olsa bırakmayı düşünmedim. Pes etmedim. Ankara'da düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası'na katıldım ve 49 kilogramda Türkiye şampiyonu oldum. Benim girdiğim ilk yarışmaydı. Yarışmada biraz heyecan vardı ama çok güzel bir deneyim. Birinci olacağımı bekliyordum" ifadelerini kullandı.

        ‘BİR ŞEY OLMAZ, KÜÇÜLMEM, ALLAH VERGİSİ, DEDİM'

        Antrenman sürecinden bahseden Ergil, "Haftada 6 gün antrenmanım var. Kilo setlerime giriyorum. Ondan sonra tamamlayıcı, mekik, şınav ve barfiks çekiyorum. Günde 2,5-3 saat antrenman yapıyorum. Daha nice yarışmalara hazırlanıyorum. Hedefim, dünya şampiyonası ve milli sporcu olmak. Burada nice başarılara imza atmak istiyorum. Türkiye'yi, hocalarımı ve en başta kendimi ailemi gururlandırmak istiyorum. Milli takıma girmek için hazırlıklar yapıyoruz. Okulda, 'Boyun küçük zaten gitme oraya yapamazsın, boyun biraz daha küçülür' dediler. Ben aldırış etmedim ve devam ettim. 'Bir şey olmaz, küçülmem, Allah vergisi' dedim. Bu durumda olanlar aldırış etmesinler. Haltere gelmelerini ya da başka bir spora gelmelerini tavsiye ediyorum. Spor yapsınlar. Spor yapmak güzeldir” diye konuştu.

        'YEMEK YERKEN BİR RESTORANDA KEŞFETTİK'

        Halter antrenörü Buse Yılmaz ise "Hasan ve Çağdaş Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu. Hasan 49 kiloda 80 kilogram kaldırarak, Çağdaş ise 59 kiloda 134 kilogram kaldırarak bizi temsil etti. Hasan'ı yemek yerken bir restoranda keşfettik. Kendisi dikkatimi çekti. Dürüm yerken keşfettik. Hasan'ın yanına gidip görüştük. Bu şekilde Hasan'ı haltere başlattık. 1 yılda Türkiye Şampiyonu oldu. Hasan'ı milli takıma hazırlıyoruz. Takıma girdikten sonra, Dünya veya Avrupa Şampiyonası, hangisi olursa oraya gidip bizi gururlandırmasını bekliyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Dünyanın en büyük şantiyesi, şu anda deprem bölgesi"
        "Dünyanın en büyük şantiyesi, şu anda deprem bölgesi"
        Çocuk katilinin cezası belli oldu!
        Çocuk katilinin cezası belli oldu!
        Bakan Koca, "Onaylı Randevu Sistemi"ne ilişkin ilk sonuçları paylaştı
        Bakan Koca, "Onaylı Randevu Sistemi"ne ilişkin ilk sonuçları paylaştı
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        'Dünyanın en büyük taban mozaiği' tekrar ziyarete açıldı
        'Dünyanın en büyük taban mozaiği' tekrar ziyarete açıldı
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı
        Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        Daha önce hiç duymadığınız kurban bayramı gelenekleri!
        Daha önce hiç duymadığınız kurban bayramı gelenekleri!
        Bakan Tekin'den mezuniyette kıyafet tartışması açıklaması
        Bakan Tekin'den mezuniyette kıyafet tartışması açıklaması
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Kilo vermeye yardımcı 7 kahvaltı önerisi!
        Kilo vermeye yardımcı 7 kahvaltı önerisi!
        Öğrencilere büyük jest
        Öğrencilere büyük jest
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?

        Benzer Haberler

        Memleketine dönen gurbetçi evinin bodrumunu bağlama atölyesine çevirdi
        Memleketine dönen gurbetçi evinin bodrumunu bağlama atölyesine çevirdi
        Melikgazi Belediyesi, öğrenciler için karne şenliği düzenledi
        Melikgazi Belediyesi, öğrenciler için karne şenliği düzenledi
        Kayseri'de hayvanat bahçesi, Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak
        Kayseri'de hayvanat bahçesi, Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak
        Başkan Büyükkılıç, ERVA yıl sonu programına katıldı
        Başkan Büyükkılıç, ERVA yıl sonu programına katıldı
        Kocasinan Belediyesi, 42 milyon lira tutarındaki maaş ve ikramiyeyi çalışan...
        Kocasinan Belediyesi, 42 milyon lira tutarındaki maaş ve ikramiyeyi çalışan...
        Kayseri'deki okullarda karne heyecanı yaşandı
        Kayseri'deki okullarda karne heyecanı yaşandı