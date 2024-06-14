Kayseri'de şiddetli rüzgar; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

KAYSERİ'de, akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle, kentin çeşitli noktalarında ağaçlar devrildi ve birçok binanın çatısı uçtu.

Kentte akşam saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle bir çok noktada ağaçlar devrildi. Devrilen bazı ağaçlar park halindeki araçların üzerine düştü. Şiddetli rüzgar, bazı binaların ve müstakil evlerin çatılarını da uçurdu. Rüzgarın ardından başlayan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri meydana geldi. Kentte zarar gören ev ve araçlar için yetkililerin çalışması sürüyor.