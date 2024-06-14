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        Kayseri'de şiddetli rüzgar; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu: 1 yaralı (2)

        YEŞİLHİSAR'DABİNANIN ÇATISI, CAM BALKONA ÇARPTI; 1 YARALIKayseri'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle Yeşilhisar ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısı uçtu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 23:58 Güncelleme: 15.06.2024 - 00:00
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        Kayseri'de şiddetli rüzgar; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu: 1 yaralı (2)
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        YEŞİLHİSAR'DABİNANIN ÇATISI, CAM BALKONA ÇARPTI; 1 YARALI

        Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle Yeşilhisar ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar, o sırada cam balkonlu bir eve isabet etti. Kopan parçaların çarpması sonucu kırılan cam parçaları, balkonda oturan S.A. isimli kadına isabet etti. Yaralanan kadın, eşi tarafından Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan ilçeye bağlı Çadırkaya Mahallesi'nde bir caminin çatısı uçtu, telefon direkleri ve ağaçlar yerinden söküldü. Yetkililerin kent genelinde zarar gören bölgelerde çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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