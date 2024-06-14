Kayseri'de şiddetli rüzgar; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu: 1 yaralı (2)

YEŞİLHİSAR'DABİNANIN ÇATISI, CAM BALKONA ÇARPTI; 1 YARALI

Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle Yeşilhisar ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar, o sırada cam balkonlu bir eve isabet etti. Kopan parçaların çarpması sonucu kırılan cam parçaları, balkonda oturan S.A. isimli kadına isabet etti. Yaralanan kadın, eşi tarafından Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan ilçeye bağlı Çadırkaya Mahallesi'nde bir caminin çatısı uçtu, telefon direkleri ve ağaçlar yerinden söküldü. Yetkililerin kent genelinde zarar gören bölgelerde çalışmalarının sürdüğü bildirildi.