Kayseri'de 8,5 milyon TL'lik dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

KAYSERİ'de, kendisini polis- savcı olarak tanıtarak evine gittiği çiftin 8,5 milyon TL değerinde döviz ve altını almaya çalışırken, yakalanacağı endişesiyle evden kaçan İ.E.İ. (25), polisin çalışması sonucu Mersin'de yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Kayseri'ye getirilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de İ.E.İ., bir çifti telefonla arayarak kendisini polis- savcı olarak tanıttı. Çifti, evlerine operasyon yapılacağına inandıran şüpheli, para ve ziynet eşyalarını geçici olarak kendilerine verilmesini istedi. İkna ettiği çiftin evine paraları koyabilmek için sırt çantası ile giden İ.E.İ., yakalanacağı endişesiyle yaklaşık 8,5 milyon TL değerinde altın ve dövizi alamadan evden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma sonucunda, şüpheli Mersin'de yakalanarak Kayseri'ye getirildi.