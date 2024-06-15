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        Kayseri'de 8,5 milyon TL'lik dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

        KAYSERİ'de, kendisini polis- savcı olarak tanıtarak evine gittiği çiftin 8,5 milyon TL değerinde döviz ve altını almaya çalışırken, yakalanacağı endişesiyle evden kaçan İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 00:28 Güncelleme: 15.06.2024 - 00:30
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        Kayseri'de 8,5 milyon TL'lik dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı
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        KAYSERİ'de, kendisini polis- savcı olarak tanıtarak evine gittiği çiftin 8,5 milyon TL değerinde döviz ve altını almaya çalışırken, yakalanacağı endişesiyle evden kaçan İ.E.İ. (25), polisin çalışması sonucu Mersin'de yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Kayseri'ye getirilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kayseri'de İ.E.İ., bir çifti telefonla arayarak kendisini polis- savcı olarak tanıttı. Çifti, evlerine operasyon yapılacağına inandıran şüpheli, para ve ziynet eşyalarını geçici olarak kendilerine verilmesini istedi. İkna ettiği çiftin evine paraları koyabilmek için sırt çantası ile giden İ.E.İ., yakalanacağı endişesiyle yaklaşık 8,5 milyon TL değerinde altın ve dövizi alamadan evden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma sonucunda, şüpheli Mersin'de yakalanarak Kayseri'ye getirildi.

        Gözaltına alınan İ.E.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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